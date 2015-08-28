Яценюк хочет дифференцировать учительскую зарплату: чем лучше учитель, тем выше зарплата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на заседании правительства.

"В рамках реформирования высшего образования необходимо полностью изменить систему государственного заказа: государственный заказ должны получать только те вузы, которые выпускают качественных студентов и только по специальностям, которые необходимы экономике", - сказал Яценюк.

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Также он добавил, что закон об образовании готов и его необходимо направлять в Верховную Раду.

Премьер отметил, что этот закон предусматривает, что зарплата учителя средней школы будет зависеть от качества обучения: чем лучше учитель, тем большую он получит заработную плату и премию.