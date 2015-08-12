В Минсоцполитики хотят привлекать к уголовной ответственности руководителей предприятий за долги по зарплате

«Сейчас мы включаем в работу областные и районные государственные администрации для проведения профилактической работы с предприятиями, которые не выплачивают задолженности. Если нас не услышат и будут игнорировать, у нас не останется другого пути, как добиваться защиты социальных прав украинских работников через проверки, привлечение к административной и криминальной ответственности руководителей этих предприятий», - цитирует пресс-служба министра.

При этом, согласно сообщению, наиболее сильная динамика роста задолженности наблюдается в сферах энергетики и добычи угля.

Кроме того, министр сообщил, что задолженность предприятий Донецкой и Луганской областей, которые перенесли свою деятельность на подконтрольную украинской власти территорию, достигает 1 млрд грн. Он подчеркнул, что военные действия, которые разворачиваются сейчас на Донбассе, не должны влиять на выплату заработных плат.

«В Украине идет война, но пришло время предприятиям перестать прикрываться войной, сложной экономической ситуацией и исполнять свои социальные обязательства перед сотрудниками», - отметил Розенко.

По словам министра, государство выделило 500 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами и ожидает, что частные структуры предпримут аналогичные шаги по ликвидации задолженности перед своими работниками.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Розенко сообщил, что задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 2 млрд грн отчасти из-за недобросовестности работодателей, которые, прикрываясь военными действиями на Донбассе, нарушают права граждан на оплату труда.

По данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в июне выросла по сравнению с маем на 5,8% и на 1 июля составляла 1,9 млрд грн. По сравнению с началом года долги по зарплате выросли на 45,1%. Порядка 1,44 млрд грн, или 75% от объема задолженности составляют долги экономически активных предприятий. В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности сформированы в Донецкой (423 млн грн), Луганской (451 млн грн), Харьковской (162 млн грн) и Киевской (122 млн грн) областях.

Кабинет министров Украины постановлением от 5 августа направил 500 млн грн на выплату зарплат шахтерам за счет снижения финансирования на эту сумму программы по реструктуризации угольной и торфодобывающей отрасли.