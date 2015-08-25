Сегодня к патрулированию Одессы приступят первые 100 полицейских (фото)

Уже сегодня к патрулированию Одессы приступят первые 100 полицейских.

Как сообщили УНИАН в главном управлении МВД в Одесской области, около 100 сотрудников новой патрульной службы 25 августа начинают патрулировать улицы.

«Возглавил новую полицию в Одессе офицер Богдан Федун, известный своей хваткой и отвагой», - отметили в главке.

Принятие присяги около 400 патрульных планируется сегодня, возле памятника Дюку, на Приморском бульваре.

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Коммунальные службы города утром привели площадь в порядок, в том числе, подвергли тщательной чистке названный памятник. Сюда подгоняют новые автомобили, прибывшие в город на прошлой неделе специально в распоряжение новой службы.

На улицах – большое количество милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Одессу с рабочим визитом посетит президент Украины Петр Порошенко. Глава государства примет участие в церемонии принятия военной присяги батальонами патрульной полиции возле памятника Дюку де Ришелье.

Программой пребывания также предусмотрено посещение президентом Одесской национальной морской академии и участие в церемонии вручения ключей от квартир пограничникам.