В Одессе новые полицейские выйдут на патрулирование 25 августа

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в Одессу уже прибыли 40 служебных автомобилей.

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«Министерство внутренних дел Украины выделило 40 служебных автомобилей для новых полицейских, которые приступят к выполнению своих обязанностей в Одессе. Новые патрульные полицейские выйдут на улицы города уже 25 августа», - отметили в отделе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе 18 августа представили новую патрульную полицию, которая выйдет на улицы города 25 августа. А 24 августа, в День Независимости, состоится выпуск первой группы тех, кто завершил специальную подготовку.

Обучение проходило на базе Одесского университета министерства внутренних дел под руководством инструкторов из калифорнийской полиции. Курсанты учились задерживать подозреваемых, осматривать транспортные средства, эвакуировать раненых.