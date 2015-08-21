За судом над Савченко будут наблюдать дипломаты европейских стран

Несмотря на трудности и опасности, которые ждут наблюдателей в российском Донецке, на суде над Савченко будут присутствоватьдипломаты европейских стран.

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Илья Новиков в эфире Эспрессо.TV.

"Мы получили твердое обещание и гарантии со стороны МИД Украины, который получил сообщение из МИД европейских стран о том, что наблюдатели будут присутствовать, несмотря на трудности. Дипломаты разного ранга из разных стран будут направлены на заседание, и поддержка будет ощутимой на всех этапах судебного разбирательства", - сообщил Новиков.

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Ростовский суд отклонил ходатайство адвокатов политзаключенной о переносе слушаний из Донецка Ростовской области в Москву. Проведение заседания в Донецке несет угрозу адвокатам, родственникам и международным наблюдателям, поскольку этот город - перевалочный пункт боевиков "ЛНР" и "ДНР", заявляла ранее Савченко.

По словам адвоката, Надежда попросила не оспаривать решение о том, что дело оставили в Донецке. Новиков утверждает, что добиться результата в Ростове невозможно, поэтому не стоит тратить на это время. Зато адвокаты готовятся к суду и обещают, что не позднее второй недели сентября рассмотрение дела по существу будет в полном разгаре.