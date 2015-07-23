Евросоюз будет мониторить суд над Савченко в России - спикер Могерини

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила в Брюсселе пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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По ее словам, делегация ЕС в России и посольства стран-членов Евросоюза "с самого начала наблюдают за делами" Савченко и украинского режиссера Олега Сенцова.

"Поэтому они уже наблюдали за рядом предыдущих судебных разбирательств и будут продолжать это делать", - сказала Косьянчич.

Спикер также сообщила, что наблюдатели от ЕС уже присутствовали на первом слушании дела Сенцова 21 июля в Ростове-на-Дону.

"Делегация Европейского Союза в координации с государствами-членами посольств намерена мониторить суд над Савченко. Судебный мониторинг является стандартным инструментом ЕС. Это происходит в соответствии с местными правилами и нормами", - подчеркнула Косьянчич.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.

Суд 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.