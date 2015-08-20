С сайта Генпрокуратуры пропал список погибших в боях за Иловайск

В частности, в пресс-службе просто констатировали, что списка на сайте нет, и не знают, что могло случиться со списком, а также не знают, кто может в этом случае помочь, пишет Четвертая власть.

Отмечается, что в приемной заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса с данным вопросом перенаправили в пресс-службу ГПУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, на сайте ГПУ опубликовали список погибших во время трагических событий под Иловайском.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.