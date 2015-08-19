Жительница Камчатки ударила и назвала "хохлушкой" девочку из Луганска

Об этом сообщает агентство Кам24.

Луганчанка Олеся Мустафа рассказала, что её дети на Камчатке столкнулись с неприязненным отношением со стороны местных жителей. 14-летняя Ира и 11-летняя Полина приехали на полуостров к бабушке, после начала боевых действий на Донбассе. По словам детей, в субботу они гуляли во дворе. При этом, местные взрослые жители не давали им играть и оскорбляли их.

«Мы увидели, что один из наших «штабиков» разломан. Мы спросили у взрослых, зачем они это сделали. Но те в ответ начали крыть нас матом, выгонять и оскорблять нашу маму. Потом они назвали нас с сестрой «хохлушками» и сказали, что нам надо дать в руки оружие», – рассказала одна из девочек Ира.

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Кульминация конфликта произошла на следующий день, когда девочки катались на качелях на площадке недалеко от дома. Вскоре туда пришел 5-летний сын одной из женщин, накануне уже конфликтовавшей с луганчанами.

«Мальчик с матами начал нас спрашивать, зачем мы сюда «приперлись». Затем один из гулявших с нами ребят кинул в него палку, после чего тот убежал. Через некоторое время пришла его мать. Женщина схватила меня за волосы, наклонила назад и ударила кулаком. Затем соседка пообещала разбить мне лицо и даже убить меня, если «хоть слово скажу» ее сыну. Перед уходом она бросила, что я «хохлушка» и мне здесь не место», – добавила Ира.

В этот же день родственники девочек позвонили в полицию и написали заявление участковому.

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«В понедельник мы с Ирой поехали в больницу, где дочь осмотрел травматолог, сделали снимок грудной клетки. Врач сказала, что у ребенка сильный ушиб, и направила проверить сердце. Также в поликлинике нам пообещали передать информацию в полицию», – рассказала мама пострадавшей девочки.

В полиции подтвердили, что из детской поликлиники №2 им действительно поступила информация о том, что приходила мать с девочкой, которую женщина ударила в низ живота на детской площадке. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Совете безопасности РФ заявили об усилении контроля за трудовой деятельностью иностранных граждан в связи с ростом безработицы из-за беженцев из Украины.

Также отмечалось, что беженцы из Донбасса, которые вернулись из России домой, говорят о неприязненном отношении к ним со стороны россиян.