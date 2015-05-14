Россия усилит контроль за трудоустройством иностранцев из-за беженцев из Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что во всех регионах Южного федерального округа общий уровень безработицы выше, чем в среднем по стране, что является следствием спада в экономике, а также «массового притока» беженцев с Украины, многие из которых оседают в приграничных районах России.

Читайте такжеВ госдуме РФ хотят под видом беженцев привлечь к работе специалистов из Украины

«В связи с этим участники совещания рассмотрели ряд мер, направленных на содействие занятости населения, особенно молодежи, на усиление контроля исполнения законодательства о трудовой деятельности иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 мая глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский заявил, что в России проживает почти 1 млн беженцев из Украины. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, чтобеженцы из Украины должны "сами зарабатывать себе на жизнь" и при этом не создавать "проблем на внутреннем рынке труда".