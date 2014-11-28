Украинские беженцы жалуются на негативное отношение россиян к ним

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В город Мариуполь наблюдается массовое возвращение беженцев из России. Они рассказывают, что россияне достаточно негативно относятся к беженцам с Украины", - сказал Лысенко.