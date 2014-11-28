Украинские беженцы жалуются на негативное отношение россиян к ним
13:52, 28 ноября 2014Политика
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Беженцы из Донбасса, которые вернулись из России домой, говорят о неприязненном отношении к ним со стороны россиян.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"В город Мариуполь наблюдается массовое возвращение беженцев из России. Они рассказывают, что россияне достаточно негативно относятся к беженцам с Украины", - сказал Лысенко.
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