Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Румынии - МИД

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

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"Консул Посольства Украины в Румынии, которая посетила место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 19 августа вблизи г.Браила, получила от местных властей и компетентных органов информацию об отсутствии граждан Украины среди погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 19 августа на трассе близ г. Браила (Румыния) автобус с турецкими регистрационными номерными знаками, следовавший по маршруту Стамбул – Кишинев, попал в ДТП. По предварительным данным, в автобусе находились 50 пассажиров, в том числе граждане Украины. В результате аварии погибли двое человек, среди которых 1 ребенок, 12 – тяжело травмированы.

За последнее время это уже третья дорожная авария с украинцами в Румынии. 9 августа ночью на трассе Констанца – Бухарест произошло ДТП с автобусом, который перевозил 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок. Кроме того, 15 августа в ДТП в Румынии с участием микроавтобуса погибла гражданка Украины.