В Румынии туристический автобус попал в ДТП, среди пассажиров есть украинцы - СМИ (фоторепортаж)

Среди пассажиров были и украинцы, сообщает Zaxid.net со ссылкой на румынские СМИ.

По данным различных изданий, ранены от 25 до 36 человек. Из них 22 были доставлены в больницу в Брэиле и трое - в Галаце. Автобус, зарегистрированный в Турции, двигался по маршруту Стамбул - Бухарест - Кишинев.

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По предварительному заключению полиции, из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением.

Между тем, в посольстве Украины в Румынии эту информацию пока не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, 9 августа ночью на трассе Констанца – Бухарест, в 53 км от румынской столицы, произошло ДТП с автобусом, перевозившем 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок.