"Тримайтеся, про вас вся Україна говорить": сестру Савченко удалили из здания, где судят Сенцова и Кольченко (фото)

В Ростове-на-Дону Веру Савченко, сестру украинской летчицы Надежды Савченко, которую в России обвиняют в убийстве журналистов на Донбассе, удалили из здания суда, где проходит заседание по делу украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, обвиняемых в организации терактов в Крыму.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, после перерыва Вера Савченко попыталась пройти в зал суда, куда ее не пустили в первой половине дня, объяснив это малым количеством мест.

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Когда же сестра Савченко в открытую дверь увидела подсудимых Сенцова и Кольченко, она помахала им рукой и выкрикнула: «Тримайтеся, про вас вся Україна говорить! Слава Україні!». В ответ украинцы из зала суда крикнули: «Героям слава!».

После этого Веру Савченко и сопровождающего ее мужчину судебный пристав вывел из здания суда без права посещения.

Вера Савченко приехала из Киева на заседание в вышиванке, чтобы поддержать ребят.

После перерыва заседание продолжилось выступлением адвокат Александра Кольченко Светланы Сидоркиной.

До перерыва гособвинитель в прениях просил у суда наказание для Сенцова – 23 года строгого режима, а для Кольченко – 12 лет тюрьмы. Защита Сенцова заявила о необъективности процесса и попросила суд оправдать подзащитного по всем статьям обвинения.