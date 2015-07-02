Тюремщики не пустили к Надежде Савченко ее сестру - адвокат

Об этом сообщил адвокат Надежды Савченко Илья Новиков в Twitter.

«Сестру Надежды Савченко Веру не пустили к ней на свидание в СИЗО. СК (Следственный комитет РФ - УНИАН) тупо не подписал разрешение», - написал он.

Читайте такжеАдвокаты опубликовали материалы допроса "лидера ЛНР" Плотницкого в деле СавченкоСправка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве в убийстве двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.