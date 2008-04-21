Священники затеяли драку в Храме Гроба Господнего (фото)

На святой земле в Иерусалиме священники не поделили время возле вечного. Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви, каждой из которых отведены определенные часы для молитв. Инцидент произошел во время богослужения по случаю Вербного воскресенья.

Священники начали спорить, кто из них больше времени проведет возле Гроба Господнего. По словам очевидцев, армянский богослужитель попытался оттянуть от священного места грека, так как считал, что отведенное для этого время закончилось. Потом началась потасовка, к которой присоединились и верующие обеих конфессий.

Беспорядки прекратила израильская полиция. Двух армян задержали. Возле участка собралась толпа, которая требовала их освобождения, однако со временем люди разошлись. Сообщений о раненых во время инцидента в церкви не поступало.

ICTV