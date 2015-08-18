В Луганской области из-за подрыва пути сошел с рельсов грузовой поезд

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник луганской областной милиции Анатолий Науменко.

По его словам, поезд перевозил уголь для ТЭС в городе Счастье.

На месте происшествия причины взрыва выясняют военные вместе со следственной оперативной группой милиции.

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Луганский губернатор Георгий Тука на своей странице в Facebook уточнил, что с рельсов сошли три вагона.

Ранее в результате обстрела боевиками был поврежден газопровод в Станице-Луганской, оставив без отопления более полутора тысяч жителей.