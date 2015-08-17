Боевики перебили газопровод в Станице Луганской, более 1500 жителей остались без газа

Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

В результате обстрелов на пересечении улиц Шевченко и Москва-Донбасс был перебит газопровод среднего давления - 1569 жителей остались без газа.

Кроме того, обстрелам подвергались населенные пункты Трехизбенка и Золотое-4.

В населенном пункте Золотое-4 во время обстрела одна из мин залетела на детскую площадку.

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"Сегодня с 8.00 по городу Золотое без выбора целей, стреляет танк. Мы держим руку на пульсе событий. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало", - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Также в результате вчерашней грозы и локальных обстрелов в некоторых районах перебиты линии электропередачи. Ведутся восстановительные работы.