Боевики перебили газопровод в Станице Луганской, более 1500 жителей остались без газа
В течение прошедших суток боевики обстреливали Станицу Луганскую из крупнокалиберных пулеметов, автоматических и противотанковых гранатометов.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.
В результате обстрелов на пересечении улиц Шевченко и Москва-Донбасс был перебит газопровод среднего давления - 1569 жителей остались без газа.
Кроме того, обстрелам подвергались населенные пункты Трехизбенка и Золотое-4.
В населенном пункте Золотое-4 во время обстрела одна из мин залетела на детскую площадку.
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"Сегодня с 8.00 по городу Золотое без выбора целей, стреляет танк. Мы держим руку на пульсе событий. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало", - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Также в результате вчерашней грозы и локальных обстрелов в некоторых районах перебиты линии электропередачи. Ведутся восстановительные работы.