В Житомире представители ОБСЕ встретились с переселенцами из зоны АТО

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, в Житомире сегодня состоялась встреча представителей ОБСЕ с переселенцами, проживающими в гостинице «Житомир».

Специалисты по своему усмотрению выбрали определенных лиц и в течение полутора часов непринужденно общались об условиях проживания, питания, социального обеспечения. Такой разговор был закрыт для посторонних, в частности, для журналистов и представителей власти.

Не разглашая деталей разговора, миссия сообщила, что переселенцы довольны условиями проживания и благодарны за гостеприимство жителям Житомира. Миссия отметила, что люди не просто отбывают время в Житомире, а радостно приобщаются к детским и городским мероприятиям. Таким образом, переселенцы не чувствуют себя отделенными от общества Житомира, хотя все же не оставляют надежд на возвращение домой.

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Ранее, 21 марта этого года ОБСЕ решила направить специальную мониторинговую миссию гражданских наблюдателей в Украину. Одним из направлений их работы является мониторинг условий проживания и ассимиляции в территориальные общины лиц, переселенные из районов проведения АТО и временно оккупированной территории.

В рамках осуществления наблюдения наблюдатели в очередной раз посетили Житомир.

В гостинице «Житомир» проживает 93 переселенца из зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, на подконтрольной Украине территории органы социальной защиты по состоянию на 6 июля 2015 года зарегистрировали 1,37 млн вынужденных переселенцев, или около 1 млн семей, из Донбасса и Крыма.