МВД отрицает наличие уголовных производств в отношении Гонтаревой

Об этом говорится в заявлении МВД, переданном УНИАН.

Как отмечается, «Министерство внутренних дел Украины вынуждено отреагировать на всю информацию провоцирующего характера, которая в последнее время распространяется в средствах массовой информации и интернет-изданиях».

В связи с этим МВД подчеркивает, что «никакого уголовного производства в отношении председателя Национального банка Украины Гонтаревой В.А. и ее замов в МВД не зарегистрировано, подозрение никому не предъявлено и никаких других процессуальных действий не проводится».

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Как сообщалось, недавно в ряде СМИ появились сообщения об открытии следственным отделом Печерского районного управления ГУМВД Украины в Киеве уголовного производства по факту совершения уголовного преступления по статье «злоупотребление властью или служебным положением» в отношении руководства НБУ, включая председателя и бывшего директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу. При этом сообщалось, что Шульга за неполный год своего пребывания в должности разместила на депозитных счетах в украинских банках 650 тыс. долл., а председатель НБУ якобы просила Государственную службу финансового мониторинга не проверять источники происхождения этих средств.