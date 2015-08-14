Минприроды поручили разработать "дорожную карту" по спасению ситуации с украинским янтарем

Такое решение принято по результатам совещания по вопросу добычи янтаря, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Нам нужна четкая дорожная карта по проблеме янтаря в Украине, которая будет учитывать интересы государства. Ожидаю от Минприроды разработку конкретного плана действий с понятными и приемлемыми для людей шагами. Он должен давать ответы на вопросы: кто и что должен сделать для решения янтарной проблемы и развития этой отрасли», - подчеркнул Вощевский.

Как отметил вице-премьер, необходимо определиться, как должна быть организована добыча янтаря: государственная монополия, монополия коммунальных предприятий или свободный рынок. Это же касается рынка сбыта и права на экспорт.

По его словам, «дорожная карта» должна помочь решить вопрос приемлемых технологий добычи янтаря, порядка получения специальных разрешений, восстановления территорий, уже пострадавших в результате нелегальной добычи. Он считает необходимым законодательно закрепить обязанности и ответственность по рекультивации участков после легальной добычи янтаря, а также запретить применение помпового метода.

Вице-премьер-министр отметил, что отдельным пунктом должно стать введение механизма привлечения местного населения к легальной работе по добыче янтаря. Должны быть предложены пути решения социальных вопросов.

Кроме того, требует решения проблема налогообложения добычи янтаря и распределения налогов между местным и государственным бюджетами.

Как говорится в сообщении, по информации экспертов, Украина в прошлом году нелегально экспортировала до 70 тонн янтаря общей стоимостью около 230 млн. долл.

Вместе с тем, потенциальные запасы янтаря в недрах Украины могут составлять от 2 до 10 тыс. тонн, но для их подтверждения государство должно обеспечить проведение комплекса геологоразведочных работ. Только их проведение позволит открыть новые месторождения, что является важным с точки зрения стратегии развития отрасли. Экспертами отмечено, что на сегодняшний день в Украине известны лишь два месторождения янтаря, другие его залежи классифицируются как рудопроявления, которые являются недостаточно разведанными.

«Добыча янтаря – чрезвычайно перспективная отрасль для государства. Залежи «солнечного камня» сосредоточены не только на Полесье, где к его нелегальной добычи привлечены более 50 тыс. людей, но и в других регионах Украины. Мы должны комплексно подойти к разработке стратегии развития этой отрасли и кардинально изменить ситуацию. Средства от добычи янтаря должны решать социальные вопросы, восстанавливать и сохранять природу Полесья и наполнять государственный бюджет», – подчеркнул Вощевский.

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По словам вице-премьер-министра, проработанные предложения будут представлены на рассмотрение премьер-министру Арсению Яценюку для принятия дальнейших решений.

В совещании приняли участие руководители секретариата КМУ, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства экономического развития и торговли, Геммологического центра Минфина, МВД, ГФС, Ассоциации по изучению рудных месторождений, ГП «Бурштын Украины», ГАК «Украинские полиметаллы» и ООО «Солнечное ремесло», отмечается в сообщении.