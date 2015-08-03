Следком России издал книгу о "преступлениях украинской армии" с фейковой обложкой
Следственный комитет России издал "Белую книгу преступлений" украинской армии на Донбассе, использовав фейковое фото на обложке.
На этот факт обратил внимание спецкор "Коммерсанта" Илья Барабанов в своем Facebook, пишет Украинская правда.
Как отмечается, саму книгу презентовали на сайте СК РФ, и даже указали, что ее редактором выступил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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"Однако фото, использованное на обложке, где отображен якобы пожар в Донецке после бомбежки, оказалось фейковым", - пишет издание.
Это очень смешно.Следственный комитет издал "Белую книгу преступлений - трагедия юго-востока Украины". В пресс-релиза В...Posted by Ilya Barabanov on 3 августа 2015 г.
Об этой фотографии, по данным издания, писал еще в мае 2014 года портал StopFake.
Как тогда выяснили журналисты ресурса, оригинал фото был взят на сайте донецкой фотостудии и обработан в программе Photoshop.