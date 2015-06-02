США ответили на российский фейк об "украинском Буке" и малайзийском Боинге

Об этом на брифинге Государственного департамента США, в свете последних заявлений российских военных, сказала пресс-секретарь ведомства Мари Харф, сообщает Голос Америки.

«Наши выводы были однозначны с самого начала. Малайзийский Боинг был сбит ракетой «Бук», которая была запущена с территории, которая контролировалась сепаратистами в Восточной Украине. Точка! Мы уверены, что украинские противовоздушные системы не находились в радиусе катастрофы. Украинские силы не запустили ни одной ракеты класса земля-воздух во время конфликта. Россияне меняют свою историю на ходу. Сначала они говорили, что это не был «Бук». Теперь они говорят, что это был «Бук». Но только не их. Поэтому верить им на сто процентов никак нельзя.", - отметила Харф

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«Мы наложили на Россию санкции за нарушение международного права, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы будем продолжать наше противодействие. Русские публично говорили, что они будут соблюдать Минские договоренности, но этого не делают», - заявила она.