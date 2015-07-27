В Ростове продолжается суд над Кольченко и Сенцовым

Российское издание Медиазона ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Первое заседание по делу Сенцова и Кольченко прошло в Северо-Кавказском окружном военном суде во вторник, 21 июля. Выслушав гособвинителя Олега Ткаченко, оба подсудимых категорически отказались признавать свою вину.

В суде сейчас дают показания свидетели.

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Несмотря на настойчивые просьбы адвокатов Дмитрия Динзе, Светланы Сидоркиной и Владимира Самохина, председательствующий судья Сергей Михайлюк утвердил предельно плотный график заседаний: дело Сенцова и Кольченко будет рассматриваться в режиме полной рабочей недели. Сторона защиты с самого начала возражала против ежедневных заседаний, указывая, что такой режим не оставляет времени "сориентироваться по делу и пообщаться с подзащитными".

Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова и Кольченко в создании террористического сообщества, которое якобы действовало на территории Крыма и было структурным подразделением "Правого сектора".

Оба были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму.

Другие арестованные крымчане Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый.