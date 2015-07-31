У Путина готовы и дальше прятать от мобилизации украинцев

Об этом УНИАН сказал председатель совета Михаил Федотов, комментируя сообщение на сайте организации о продлении сроков пребывания в России и получения убежища для граждан Украины и лиц без гражданства.

"Мы просили, чтобы беспрепятственное пребывание на территории РФ касалось всех украинцев, для нас они все абсолютно одинаковые... Мы обсуждали эту тему в рамках совета и пришли к выводу, что есть украинцы, которые уехали потому, что не хотят под бомбами и снарядами жить – это одна категория. Но есть и другие, которые не хотят возвращаться в Украину по политическим убеждениям, к примеру, не хотят быть мобилизованными, как-то бесчеловечно их высылать", - сказал УНИАН Федотов.

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На сайте организации указано, что по просьбе Совета при президенте РФ Федеральная миграционная служба России направила своим территориальным подразделениям указание о продлении на 90 суток срока пребывания в России граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и прибыли на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, кто не успел получить в России временное убежище или другой документ о законности пребывания, истекающий 1 августа.

"Чтобы не ставить себя в зависимость от продления срока пребывания, совет рекомендует всем жителям Украины указанной выше категории получить статус временного убежища. Он дается везде, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Чечни, подтверждающий законность пребывания в России в течение одного года и дает право работать без патента", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ФМС России сообщили, что считают целесообразным продлить срок преференций для граждан, прибывших в Россию из пострадавших от боевых действий территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Другим гражданам Украины предоставляем возможность без выезда с территории Российской Федерации находиться еще 90 суток и беспрепятственно получать разрешительные документы на работу, как и для всех граждан стран - участниц СНГ, с которыми установлены безвизовые отношения", - подчеркнули в ФМС.

Как сообщал УНИАН, 22 июля глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на три года в случае неполучения разрешительных документов, исключения останутся только для жителей юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины".

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

6 мая Ромодановский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в России от призыва скрывается более полумиллиона граждан Украины.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предлагал увеличить для граждан Украины призывной возраст срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.