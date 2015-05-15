В Минобороны РФ заявили о начале призыва на службу переселенцев с Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военный комиссариат Самарской области призвал на военную службу уроженца города Славянска Дмитрия Головина. Он получил российское гражданство и изъявил желание служить в армии. Он будет служить в одном из мотострелковых соединений сухопутных войск», - сказано в сообщении.

Головин с семьей пересек российско-украинскую границу в 2014 году после начала боевых действий на востоке Украины. Семья беженцев получила жилье в Самарской области и работу по специальности.

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Как сообщал УНИАН, 26 января президент РФ Владимир Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации в своей стране. «Кстати, много людей уже уклоняются от мобилизации, пытаются к нам переехать, пересидеть здесь некоторое время», - уверен Путин. По его словам, согласно нормам закона, граждане Украины могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двусторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – УНИАН), «они возвращаются их цап и туда посылают».

6 мая глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский заявил, что в России от призыва скрываются более полумиллиона граждан Украины.

12 мая на презентации доклада «Путин.Война» про российское вторжение в Украину соавтор доклада, российский оппозиционер Илья Яшин сообщил, что все ключевые военные успехи пророссийских боевиков на Донбассе были обеспечены частями российской армии.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля общее количество людей, покинувших свои дома из-за событий на востоке Украины, превысила 2 миллиона.