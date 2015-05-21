В Ростовской области РФ за два месяца закрыли 22 пункта временного размещения беженцев

Об этом УНИАН сообщили в правительстве Ростовской области.

«За минувшие сутки, с 20 по 21 мая, количество граждан Украины, которые находятся на территории Ростовской области, уменьшилось на 123 человека. В настоящее время у родственников и знакомых, проживающих в донском регионе, размещено 36 100 человек, в том числе 10 755 детей», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в связи с уменьшением притока жителей соседнего государства, которые требуют проживания в пунктах временного размещения (ПВР), органы власти Ростовской области в апреле-мае закрыли 22 ПВР.

Наибольшее количество граждан Украины, которые вынужденно покинули места постоянного проживания и прибыли в Ростовской области, как и раньше находятся в пограничном Неклиновском районе, в детских оздоровительных центрах «Дмитриадовский» (936 человек), «Пионер» (236), «Звезда» (216), «Парус» (77), «Олимп» (36). Еще 20 жителей Украины размещены в ПВР поселка Коксовый Белокалитвинского района.

Читайте такжеВ Минобороны РФ заявили о начале призыва на службу переселенцев с ДонбассаПо данным регионального Управления Федеральной миграционной службы России, с начала 2015 года из Ростовской области в другие субъекты РФ отправлено 6 тыс. 650 граждан Украины.

При этом отмечается, что в июне-июле 2014 года, в период обострения конфликта в восточных районах Украины, на территории Ростовской области находилось около 60 тысяч украинских беженцев, в том числе более 20 тысяч детей.

Как сообщал УНИАН, 6 мая глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский заявил, что в России проживает почти 1 млн беженцев с Украины.

"Всего с Украины у нас сейчас находится 2 миллиона 500 тысяч человек. Причем 550 тысяч человек – это граждане Украины, которые, видимо, скрывающихся на территории России от участия в боевых действиях на территории Украины. 970 тысяч – это граждане, которые прибыли к нам в экстренном массовом порядке с территорий юго-востока. Из них более 500 тысяч имеют разрешение на временное проживание и временный приют, что позволяет им работать на территории Российской Федерации, мы не требуем разрешительных документов", - сказал Ромодановский.

6 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что беженцы с Украины "должны сами зарабатывать себе на жизнь" и при этом "не создавать проблем на внутреннем рынке труда".

В докладе «Путин.Война» о вторжении РФ в Украину говорится, что российская власть выделяет 800 рублей в день на содержание одного беженца с Украины, общие расходы на содержание беженцев за 10 месяцев составляют более 1,5 млрд долларов.