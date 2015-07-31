Международная организация по миграции отмечает рост количества украинцев, которые нелегально работают за рубежом

Если в 2011 году этот показатель составлял 28%, то на февраль-март 2015 года он уже превысил 40%, передает ZN.ua.

"Это тревожная тенденция. Сегодня около 21% потенциальных трудовых мигрантов из Украины согласились бы ради работы в другой стране пересечь границу нелегально или работать "под замком", отдав работодателю свой паспорт", - сказала глава представительства МОМ в Украине Манфред Профази.

По его словам, экономический кризис и война в Донбассе заставляют украинцев соглашаться на такие условия труда, на которые в другой ситуации они бы не согласились.

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"Тяжелые жизненные условия побуждают многих украинцев принимать рискованные предложения трудоустройства за рубежом и соглашаться на условия труда, на которые в другой ситуации они бы не согласились", - подчеркнул Профази.

В тройку наиболее привлекательных стран для украинских трудовых мигрантов попали Польша, Германия и Италия. За ними следует Россия, количество желающих устроиться на работу в которой снизилось по сравнению с 2011 годом на 6%. Замыкают этот список Канада и Чехия.