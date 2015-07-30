Завтра разница температур в разных областях Украины превысит 20 градусов

Жара продержится в восточных областях и в южной части, вероятно до 30-35 градусов тепла. В западных, северных областях и в большинстве центральной части пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​18-24 тепла, местами 12-15 градусов тепла.

В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​27-33, на Винничине 18-24 градуса тепла.

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В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем ​​30-35, на Харьковщине 23-28 градусов тепла.

В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем ​​30-35 градусов тепла.

В Киеве - местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.