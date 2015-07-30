Завтра разница температур в разных областях Украины превысит 20 градусов
В пятницу, 31 июля, в западной части Украины температура воздуха снизится до местами до 12-15 градусов тепла, преимущественно ожидается в течение дня 22-28 градусов тепла.
Жара продержится в восточных областях и в южной части, вероятно до 30-35 градусов тепла. В западных, северных областях и в большинстве центральной части пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем 18-24 тепла, местами 12-15 градусов тепла.
В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-33, на Винничине 18-24 градуса тепла.
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В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем 30-35, на Харьковщине 23-28 градусов тепла.
В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35 градусов тепла.
В Киеве - местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.