Саакашвили обещает не допустить концерта Тимати в Одессе

Об этом Саакашвили написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Выступление Тимати (Тимура Юнусова) запланировано на 21 августа в клубе «Ибица», расположенном на пляже «Аркадия».

Саакашвили отмечает, что считает «Ибицу» лучшим клубом Европы и одной из ярчайших достопримечательностей Одессы. Он выражает удивление приглашением в Одессу Тимати, который полностью оправдывает российскую агрессию и называет Украину «младшим братом», который пьет и начал употреблять наркотики».

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«Не говоря уже о том, что это лучший друг Кадырова (глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров), у которого руки по локоть в крови украинцев на Донбассе. Я приветствую приезд российских туристов в Одессу, был бы счастлив увидеть здесь Макаревича, ДДТ, Земфиру, которая открыто поддерживала Украину, с удовольствием пойду на концерт БГ», - сказал Саакашвили.

Он акцентирует, что будет рекомендовать Государственной пограничной службе Украины не пускать сторонников президента РФ Владимира Путина в Украину.

«Тем, кто сравнивает стремление Украины к свободе и независимости с наркоманией - не место на украинских сценах», - заявил Саакашвили.

Напомним, российский артист Тимати в октябре 2014 года заявил, что считает развал СССР большой ошибкой, а то, что происходит в Украине, воспринимает «как в семье, где младший брат тяжело запил или сел на наркотики».