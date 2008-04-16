С воскресенья в Киеве будет 22° тепла

Завтра в Украине будет дождливая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17 апреля в Украине облачно с прояснениями. Ночью умеренные, в восточных, Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами сильные дожди, днем в Украине, кроме южной части, небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Крыма до 11°; днем 8-13°, на юге местами 15-17°. В Карпатах ночью умеренный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

18-19 апреля в Украине переменная облачность. В западных областях умеренные дожди, в северных, а 18 апреля местами и в центральных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 10-15°, в южной части 18 апреля 13-18°, 19 апреля 16-21°. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

20 апреля ночью в западной половине, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы; 21 апреля без существенных осадков, лишь на севере Левобережья небольшие дожди. Температура ночью 4-10° тепла; днем 11-16°, в южной части, а 21 апреля в Украине 17-22° (на побережье морей местами 13-15°), в Карпатах 6-9° тепла.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.

18-19 апреля в столице переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

20 апреля в Киеве небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 21 апреля без существенных осадков. Температура ночью 4-10° тепла; днем 20 апреля 11-16°, 21 апреля 17-22°.