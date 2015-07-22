МВД призывает украинцев сообщать о любых нарушениях в работе новых полицейских

Заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе призвала граждан сообщать о любых нарушениях в работе полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

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Згуладзе заметила, что положительные отзывы киевлян о работе патрульной полиции очень важны для самих полицейских, но одновременно призвала граждан реагировать в случае выявления нарушений в работе полицейских.

“Помогите нам поддерживать то качество работы, которое мы хотим создать. Я всех вас прошу звонить на горячую линию патрульной службы, если вы увидите не то качество работы, на которое вы надеялись. Особенно, если это касается хотя бы намека на коррупцию”, - сказала Згуладзе.

Как сообщал УНИАН, сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля.