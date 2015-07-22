На прошлой неделе из патрульной полиции Киева были уволены четверо сотрудников

Об этом начальник столичной патрульной полиции Дмитрий Евдокимов заявил в эфире "5-го канала".

"В течение прошлой недели четверо наших патрульных полицейских были уволены с работы. Среди причин: один человек, нами было установлено, что он в свободное время, не на службе, употреблял спиртное, находился в автомобиле. Мы с такими людьми сразу прощаемся", - отметил он.

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Кроме того, Евдокимов добавил, что полицейские, которые действуют правомерно, всегда будут иметь поддержку. Вместе с тем, если было доказано, что патрульный нарушил правила, его будут увольнять.

Как сообщал УНИАН, сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля.

В целом в столичной патрульной полиции служит 2 тыс. лиц.

Сегодня, 22 июля, заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе призвала граждан сообщать о любых нарушениях в работе полицейских.

Згуладзе отметила, что положительные отзывы киевлян о работе патрульной полиции являются очень важными для самих полицейских, но одновременно призвала граждан реагировать в случае выявления нарушений в работе полицейских.