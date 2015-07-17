Статус участника боевых действий получили почти 62 тысячи бойцов АТО - Минобороны

Статус участника боевых действий получили почти 62 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

"Комиссия Минобороны и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий за эту неделю предоставила соответствующий статус 304 военнослужащим и работникам ВСУ - участникам проведения АТО", - отметила она.

Всего, по словам Кушнир, в настоящее время статус участника боевых действий получили более 61,8 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных сил, участвовавших в АТО.

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Как сообщал УНИАН, украинских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых столкновениях в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, будут награждать нагрудным знаком "Участник АТО".