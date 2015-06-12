Порошенко подписал указ о демобилизации в июле - сентябре 2015 года

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

В указе поручается Кабинету министров Украины обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с увольнением с военной службы военнослужащих.

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Также поручено Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службе транспорта провести увольнение с военной службы военнослужащих, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период в соответствии с указом президента Украины 21 июля 2014 года № 607 "О частичной мобилизации", в определенные сроки, перевозку уволенных с военной службы военнослужащих к местам проживания (пребывания) и обеспечение их комплексной полевой формой одежды по сезону и питание во время перемещения к местам проживания (пребывания).