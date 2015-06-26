Статус участника боевых действий получили почти 55 тысяч бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

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"Продолжается процесс получения статуса участника боевых действий. По состоянию на 25 июня этот статус получили почти 55 тысяч военнослужащих ВСУ и работников ВСУ, которые принимали непосредственное участие в АТО", - отметила она.

Напомним, в связи с принятыми нормативными актами в 2015 году, "впервые статус участника боевых действий получат и добровольцы, которые отправились на восток по собственному желанию, были в добровольческих батальонах в начале противостояния, еще до вхождения этих батальонов в состав ВСУ и МВД".

Статус инвалида войны смогут получить те добровольцы, которые служат в таких формированиях, как "Правый сектор" или даже волонтеры, которые получили травмы, стали инвалидами вследствие АТО.