30 июля в Киеве «Майдан Иностранных Дел» проведет семинар-практикум по вопросам подачи исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав человека (в том числе имущественных) в связи с аннексией Крыма.

Главный докладчик - профессор, доктор юридических наук Борис Бабин, который недавно был назначен Правительственным уполномоченным Украины по вопросам ЕСПЧ.

Чтобы сообщить о намерении участвовать в семинаре, необходимо обратиться по телефону (044) 279 40 35 или на электронный адрес: office@mfaua.org

Начало семинара в 15.00.

Адрес: г.Киев, ул. Михайловская, 22 А, офис 81.