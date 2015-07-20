На Львовщине пограничники обнаружили пленных мигрантов, проводится спецоперация по освобождению

Как сообщает УНИАН, на сайте Госпогранслужбы отмечается о поступившей информации, что в Сиховском районе города Львова незаконно удерживаются люди.

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«Предварительно было установлено, что в квартире удерживают 4 незаконных мигрантов-выходцев из Вьетнама и Узбекистана», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что причастными к содержанию людей являются, скорее всего, организаторы переправки мигрантов через границу. «Они требуют от пленников доплатить средства в размере около 10 тысяч долларов США за их «путешествие» в страны Европы», - отмечают в Госпогранслужбе.

В сообщении отмечено: «в настоящее время пограничниками совместно с сотрудниками МВД проводится операция по освобождению мигрантов из плена».