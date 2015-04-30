Госпогранслужба объяснила, как иностранцам просить политубежище в Украине

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. "Иностранцы должны сообщить о своей цели при пересечении границы, однако до прохождения пограничных и таможенных формальностей. Мы информируем Государственную миграционную службу, которая уже далее работает с этими гражданами и рассматривает вопрос о предоставлении им политического убежища", - отметил Слободян.

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По его словам, около 15 граждан РФ заявили о желании получить статус политического беженца, и только одному было отказано. Слободян опроверг информацию о якобы большом количестве россиян, желающих получить политическое убежище в Украине. "Это (15 человек) небольшое количество, и поэтому нет оснований говорить о массовости обращений", - сказал он.