МВД анонсировало набор в новую патрульную службу Днепропетровска и Закарпатья

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом говорилось на совещании в Министерстве внутренних дел сегодня.

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Набор в патрульную службу Закарпатья начнется 27 июля и продлится три недели. Выпуск курсантов планируется в ноябре этого года.

Новосозданное подразделение будет насчитывать около 150 человек. Куратором процесса его создания станет народный депутат Мустафа Найем, который является членом коллегии МВД Украины.

Тем временем, детали процесса создания подразделения патрульной службы в Днепропетровске обнародует министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей поездки в этот город, запланированной на 21 июля.

18 июля Аваков отметил, что процесс создания нового патруля на Закарпатье предусматривает его специальный формат: патрульные будут охранять правопорядок в Ужгороде, Мукачево и на трассе между этими городами.