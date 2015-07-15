В Николаеве стартовал набор в патрульную службу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, прием анкет кандидатов продлится с 15 июля по 7 августа.

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"Комиссия будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов. Подать анкеты можно по адресу: г. Николаев, ул. Большая морская, 58, тел. (051) 253-13-53", - говорится в сообщении.

Кроме того, регистрация кандидатов на службу доступна в режиме он-лайн на сайте МВД.

Тем временем, как сообщили в МВД, набор в подразделения патрульных служб в Одессе, Львове и Харькове продлен до 7 августа.

Как сообщал УНИАН, 1 июля во время рабочего визита в Николаев глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал ГАИ Николаевщины и анонсировал набор кандидатов в новую патрульной службу, начиная с 27 июля.