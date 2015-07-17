РФ передала Украине свои предложения по поставкам гумпомощи на Донбасс железной дорогой
Россия направила в МИД Украины свои замечания по проекту "дорожной карты" поставок гуманитарной помощи на Донбасс железной дорогой.
Об этом в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин, сообщает мресс-служба МИД России.
"Что касается российской гуманитарной помощи для населения Юго-Востока, то представители заинтересованных министерств и ведомств России и Украины прорабатывают вопрос о возможностях ее доставки железнодорожным транспортом", - сообщил Келин.
По его словам, российские специалисты внимательно изучили предложенный Украиной проект соответствующей "дорожной карты", и высказали свои предложения по данному документу.
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«Высказанные ими замечания и соображения были недавно переданы в МИД Украины», уведомил Келин.
При этом, Россия продолжает настаивать на отмене «жесткого пропускного режима, восстановления пассажирского и грузового сообщения, возобновления поставок медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости», - заявил российский дипломат.
Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным перемещением Россией на территорию Украины 25 июня колонн грузовых автомобилей под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи» населению Донецкой и Луганской областей.