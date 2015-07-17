В Киеве СБУ изъяла "чемодан", прослушивающий 128 мобильных телефонов одновременно

Об этом председатель СБУ Василий Грицак заявил на совещании президента Украины Петра Порошенко с представителями силовых ведомств в Кривом Роге, сообщает пресс-центр СБУ.

Грицак отметил, что в результате реализации оперативной информации СБУ совместно с Генеральной прокуратурой выявлен комплекс для снятия данных с каналов мобильной связи.

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"Комплекс способен одновременно прослушивать 128 абонентов, стоит от 200 тыс. долларов и помещается в обычный чемодан", – уточнил Грицак. "А потом мы удивляемся, когда чьи-то разговоры появляются в Интернете", – добавил он.

Оборудование для прослушивания было незаконно, без оформления официальной документации изготовлено на одном из украинских предприятий, которое имеет соответствующие лицензии. Во время совместной спецоперации оборудование было изъято и направлено на экспертизу.

Сотрудники СБУ проводят оперативно-следственные действия для установления заказчиков комплекса.