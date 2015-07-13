Полиция Чехии идентифицировала машину, которая фигурирует на видео во время стрельбы в Мукачево

Как рассказал пресс-секретарь президиума полиции Чехии, правоохранители проанализировали оперативное видео с места, где 11 июля произошла перестрелка между бойцами "Правого сектора" и милицией в Мукачево, на котором фигурируют автомобили, сообщили украинской редакции "Немецкой волны".

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Проверка была осуществлена после того, как в социальных сетях появились предположения, что автомобили с чешскими номерами, запечатленные на видео, могут быть крадеными.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль Audi белого цвета с номерным знаком 1AV 6666 был похищен на территории Чехии. "Это авто числится в базе данных угнанных автомобилей - в Шенгенской информационной системе. В связи с этим мы обратимся к нашим украинским коллегам", - сообщил представитель чешской полиции.

С оперативного видео, снятого вблизи спортивного клуба "Антарес" в Мукачево, который принадлежит народному депутату Михаилу Ланьо, невозможно выяснить, использовался ли бойцами "Правого сектора" автомобиль Audi, или им пользовался кто-то из посетителей клуба.