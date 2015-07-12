Один из пострадавших в перестрелке в Мукачево остается в коме

Самое тяжелое состояние у 30-летнего мужчины, который получил огнестрельное ранение головы, находится в коме со вчерашнего дня. Об этом сообщил главный врач Мукачевской больницы Юрий Головчак, пишет Радио Свобода.

По данным медиков, мужчину, который получил пулевое ранение в голову, удалось спасти от смерти, сначала бойцы «Правого сектора» положили его в багажник автомобиля, считая, что он умер, но врачи из скорой помощи обнаружили признаки жизни и отправили мужчину в медицинское учреждение.

Юрий Головчак напоминает, что за медицинской помощью вчера, 11 июля, обратились одиннадцать пострадавших.

"Двое легкораненых после получения помощи покинули медицинское учреждение. Еще один отправлен в отделение ожоговой и реконструктивной микрохирургии областной клинической больницы им. А.Новака", – отмечает главный врач.

Еще один милиционер, по словам врача, с ранением сразу с места происшествия был отправлен в клинику управления МВД в Ужгороде.

Читайте такжеСБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержание11 июля днем в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения депутата Верховной Рады Михаила Ланьо. Погибли по меньшей мере трое человек, раненых – около десятка.

По версии «Правого сектора», 11 июля «сотни ошалевших от безнаказанности бандитов... попытались физически уничтожить бойцов», относящихся к организации. Этих «бандитов» в «Правом секторе» связывают с депутатом Верховной Рады Михаилом Ланьо.

Ланьо утверждает, что стрельбе в Мукачево предшествовал разговор в его кабинете с командиром «Правого сектора» на Закарпатье и его помощником. По его словам, была «нормальная беседа, и затем услышали выстрел».

В Закарпатской области продолжается спецоперация «по блокированию, разоружению и задержанию банды, которая совершила нападение на гражданский объект в Мукачево». СБУ и МВД в своем заявлении пообещали членам «организованной преступной группировки, которая 11 июля в городе Мукачево совершила тяжкие преступления с применением оружия» объективное расследование дела.Также силовики требуют от «незаконного вооруженного формирования сложить оружие и сдаться, всех задержанных приготовленным спецбортом доставят в Киев для объективного и беспристрастного расследования».

Читайте также"Правый Сектор" объяснил происхождение пулеметов и гранатометов, из которых стреляли в МукачевоВечером 11 июля на улице Банковой в Киеве собрались около трех тысяч людей против действий правоохранителей в Мукачево на Закарпатье, участники акции оголосили о бессрочный протест. Аналогичная акция состоялась также в Днепропетровске.

Сегодня подобные акции проходят в ряде городов, в частности Черкассах, Сумах, Одессе, Киеве.