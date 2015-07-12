Журналист обнародовал новый фоторобот подозреваемого в убийстве инкассаторов

Его опубликовал журналист программы "Надзвичайні новини" Слава Мавричев в Facebook.

"Дело о налете на машину Укрпочты. Это новый фоторобот подозреваемого. В профиль. Максимально точный. Составлен со слов свидетеля, который видел преступника за минуту до нападения – еще до того, как стрелок надел маску и открыл огонь", - написал Мавричев.

Читайте такжеУбийство инкассаторов в Харькове: обнаружен автомобиль, на котором скрылся преступникВсего, по его словам, для создания наброска обработаны показания двух десятков свидетелей.

"Обновлены и приметы преступника. Это мужчина, рост – 187-192 см. Среднего телосложения, загорелый, волосы русые, сзади – удлиненные. Был одет в футболку и штаны оливкового цвета, светло-серую бейсболку. Если имеется информация, которая может помочь следствию – звонить по телефонам: 737-23-46, 737-25-50, 067-990-69-99", - написал журналист.

Вчера, 11 июля, ГУ МВД в Харьковской области опубликовало другой фоторобот и список примет подозреваемого - возраст 40-45 лет, атлетического телосложения, рост 185-190 см.