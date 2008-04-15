Китайские строители подготовят Олимпиаду - и можно в Украину

Китайские строительные компании рассматривают возможность участия в строительстве инфраструктуры в Украине к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Чжоу ЛИ на встрече с представителями Федерации футбола Украины и городов-участников Евро-2012.

По его словам, четыре известные строительные компании Китая, которые участвовали в строительстве объектов к олимпиаде-2008 в Пекине, готовы к диалогу с руководством украинских городов, принимающих Евро-2012.

Как сообщил председатель правления корпорации «Пекинская инженерно-строительная группа» Сунь ВЭЙЛИН, китайские компании имеют опыт инвестирования, ежегодно строят в Китае 40-50 млн. кв.м, а их доход составляет около 10 млрд. долл. в год.

Он добавил, что эти компании построили и ввели в эксплуатацию ряд объектов к олимпиаде в Пекине, в частности главный стадион для олимпийских игр в Пекине «Птичье гнездо».

В свою очередь, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС заявил, что в Украине наблюдается нехватка строительных организаций, способных взять на себя функции генподрядчика по строительству объектов к Евро-2012, поэтому приходится искать такие компании за границей. При этом он добавил, что Украина заинтересована найти системного инвестора, который сможет самостоятельно привлекать средства в строительство.