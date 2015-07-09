Почти половина украинцев никогда не читала Конституцию - опрос

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова.

Согласно данным, представленным во время круглого стола "Конституционный процесс в Украине: ответ на новые вызовы или повторение старых ошибок?", 48,7% опрошенных ответили, что знакомы с текстом Основного закона частично, 10,4% респондентов - знакомы с текстом Конституции, а 0,5% опрошенных - не ответили.

На вопрос о том, нужны ли действующей редакции Конституции изменения, 40,6% респондентов ответили, что нужны; 23,3% - что не нужны; 36% опрошенных не ответили.

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Исследование было проведено 22-27 мая 2015 года во всех областях, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.