Почти половина украинцев никогда не читала Конституцию - опрос
Большинство украинцев утверждают, что знакомы с текстом Конституции. Но 40% признались, что никогда ее не читали.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова.
Согласно данным, представленным во время круглого стола "Конституционный процесс в Украине: ответ на новые вызовы или повторение старых ошибок?", 48,7% опрошенных ответили, что знакомы с текстом Основного закона частично, 10,4% респондентов - знакомы с текстом Конституции, а 0,5% опрошенных - не ответили.
На вопрос о том, нужны ли действующей редакции Конституции изменения, 40,6% респондентов ответили, что нужны; 23,3% - что не нужны; 36% опрошенных не ответили.
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Исследование было проведено 22-27 мая 2015 года во всех областях, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.