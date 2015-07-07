В Одессе разоблачена мошенница, присвоившая более 112 тысяч гривень граждан

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, установлено, что 39-летняя женщина, под предлогом продажи мебели, брала у покупателей залог в размере 80% от стоимости покупки, но свои обязательства так и не выполнила.

Владелица торгового объекта убеждала клиентов, поставки мебели осуществляются в ее магазин напрямую от производителя. Граждане выбирали по каталогу товар, заключали договоры купли-продажи и осуществляли предоплату. При этом продавец гарантировала доставку заказанных предметов интерьера в месячный срок.

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По истечении указанного срока, покупатели, не получив оплаченный товар, звонили предпринимательнице. Она ссылалась на задержки от поставщиков, отсутствие полной комплектации товара и плохие погодные условия.

«Одному из пострадавших женщина сообщила, что уже готова была привезти диван, но попала в ДТП... Потеряв доверие к владелице магазина, люди обратились в милицию», - рассказали в отделе.

В ходе расследования выяснилось, что на завод, где якобы изготовляли мебель заявителей, таких заказов не поступало. Более того, женщина, представлявшаяся предпринимателем, в договорах указывала чужие анкетные данные. Таким образом, злоумышленница завладела более 112 тыс. грн клиентов. В главке отметили, что сумма убытка не является окончательной, поскольку заявления от обманутых граждан продолжают поступать в милицию.

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Следственным отделом начато уголовное производство на основании ч.1, 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Подозреваемой избрана мера пресечения - домашний арест.