ГСЧС: здание, которое горело в Киеве, не является посольством Йемена, пожар потушили (фото, видео)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточняет, что офисное здание на улице Стеценко, 12 в Киеве, в котором произошел пожар, не является посольством или консульством Йемена, как сообщали сначала, сообщает Радио Свобода.

Сообщение о пожаре поступило в 17:59, пожарные, прибывшие на место, обнаружили возгорание крыши площадью около 300 квадратных метров.

Читайте такжеВ Житомире загорелся развлекательный центр (фото)К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и более 30 бойцов личного состава, и в 20:10 пожар ликвидировали, говорится в сообщении.

В ГСЧС заявляют, что причину пожара установит следствие.

Дипломатических представительств Йемена в Украине не существует – эту страну представляет по совместительству ее посольство в Москве в России. В Киеве есть только почетное консульство Йемена, которое, по данным МИД Украины, зарегистрировано по другому адресу.