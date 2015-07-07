Минздрав разрешил ввезти незарегистрированные в стране лекарства против ботулизма и укусов гадюк

Об этом сообщили в Минздраве. Согласно сообщению, все препараты произведены в Польше, передает радио "Свобода". Разрешение предусматривает ввоз в Украину такого количество препаратов: против ботулизма – 1500 доз; против яда гадюки – 1200 доз; против столбняка – 70 тыс. доз. По словам специалистов Минздрава, этого количества должно хватить для потребностей регионов.

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Также, по данным Минздрава, на завершающем этапе находится государственная регистрация столбнячного анатоксина производства Чехии и Словакии.

Кроме этого, Минздрав отмечает, что компании, которые обратятся с соответствующим ходатайством о ввозе гуманитарной помощи этой группы препаратов, получат соответствующее согласование в кратчайший срок.

Раньше иммунологи заявили о критической ситуации с вакцинами в Украине. По их словам, некоторых вакцин, необходимых как детям, так и взрослым, нет в медицинских учреждениях.