Минздрав разрешил ввезти незарегистрированные в стране лекарства против ботулизма и укусов гадюк
Министерство здравоохранения дало разрешение на однократный ввоз в Украину сыворотки от ботулизма, столбняка, укусов гадюк.
Об этом сообщили в Минздраве. Согласно сообщению, все препараты произведены в Польше, передает радио "Свобода". Разрешение предусматривает ввоз в Украину такого количество препаратов: против ботулизма – 1500 доз; против яда гадюки – 1200 доз; против столбняка – 70 тыс. доз. По словам специалистов Минздрава, этого количества должно хватить для потребностей регионов.
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Также, по данным Минздрава, на завершающем этапе находится государственная регистрация столбнячного анатоксина производства Чехии и Словакии.
Кроме этого, Минздрав отмечает, что компании, которые обратятся с соответствующим ходатайством о ввозе гуманитарной помощи этой группы препаратов, получат соответствующее согласование в кратчайший срок.
Раньше иммунологи заявили о критической ситуации с вакцинами в Украине. По их словам, некоторых вакцин, необходимых как детям, так и взрослым, нет в медицинских учреждениях.